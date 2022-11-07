Алан Бадоев обратился к россиянам, призывающим убивать украинцев: "Досадно, что работал с вами"

Украинский режиссер Алан Бадоев обратился к российским артистам, которые в своем творчестве призывают убивать украинцев.

В частности, внимание режиссера привлекла песня, которую выпустили "патриоты" и ярые поклонники Путина. Путинисты в композиции призвали россиян идти воевать против Украины и "защищать" свою родину. Клипмейкер поинтересовался у российских исполнителей, знают ли они вообще значение слова "родина", или только цинично могут об этом петь.

Алан Бадоев / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Друзья, я хотел бы обратить ваше внимание на одну такую мерзкую вещь, которая недавно появилась в Сети. И мое обращение, оно касается не только украинцев. Оно даже больше адресовано россиянам. Вот я хочу сказать, что у меня нет никакой капли злости. Я не хочу никого обижать... Я только хочу спросить... Если вы такие артисты, если вы такие патриоты... А что такое патриотизм? Не должны ли вы защитить и направить свой народ, своих слушателей – тех, кто вас любит и верит в вас?" – прокомментировал звезда.

Фото: instagram.com/alanbadoev

В частности, в клипе фигурируют такие путинисты как Надежда Бабкина, Николай Басков, Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Лариса Долина, Зара, Сергей Лазарев, Григорий Лепс, Стас Михайлов и другие.

Режиссер добавил, что ему противно было на это смотреть. Впрочем, Алану еще более досадно из-за того, что в свое время он работал со многими путинистами.

Алан Бадоев / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Что же за песни вы поете, артисты? Вы же поете "вставай и иди умирай", "вставай и иди убивай." Это ведь парадоксальный нонсенс. Вы же свои последние годы жизни (некоторые из вас), а некоторые – последние годы славы расписываете под призыв убивать и умирать... Какая там родина в ваших глазах? Вы хоть знаете что это? Вообще, понимаете, что такое ответственность перед своим слушателем и зрителем. когда-то я работал со многими из вас, с теми, кто в этом убийственном строю. Вы мне отвратительны", — добавил Бадоев.

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