Алан Бадоев ошеломил суммой, которую ему должна предательница Анна Asti: "Ее как ветром сдуло"

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев высказался о предательницах Украины – певицах Анне Asti и Ани Лорак, которые в войне приняли сторону страны-агрессора России.

По словам Алана, с Asti он сотрудничал. Более того, он должен был снимать исполнительнице клип в Одессе 25 февраля 2022 года. За работу Анна должна Бадоеву 30 тысяч долларов, а это более 1,1 млн гривен.

Однако, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Asti просто перестала выходить на связь. Впоследствии стало ясно, какую сторону в войне выбрала певица.

Анна Asti / Фото: instagram.com/astiselfmade

"Она мне еще 30 тысяч долларов должна вернуть. Но я уже от нее эти деньги никогда не хочу брать. Мы действительно готовили на следующий день в Одессе съемку. И когда это все произошло – ее как ветром сдуло. Мне никто не позвонил, они прекратили брать трубку. Они даже не подумали о том, что мы уже деньги тратили, что-то готовили. Просто по-человечески она могла как-то позвонить", — рассказал клипмейкер в интервью Рамине Эсхакзай.

Не обошел вниманием Алан Бадоев и предательницу Ани Лорак, которую до полномасштабной войны защищал. Режиссер говорил, что певица не сильна в политике, потому гастролирует в России. Однако после 24 февраля 2022 года клипмейкер изменил свое мнение. Алан гневно обратился к предательнице и сказал, что у нее не осталось ничего человеческого.

Ани Лорак / Фото: instagram.com/anilorak

"Я не знаю, кто там твои друзья. Вот кто твои друзья, Ани, что возле тебя? Их нужно прибить, потому что они что-то не то говорят. И, наверное, что-то уже в тебе так изменилось. Что там в голове? Вот скажи мне, пожалуйста, почему ты не понимаешь, что это твоя страна? Да, сейчас и уже, может, она и не твоя, потому что ты не оправдала никакой возможности, которая тебе предоставлялась. К сожалению, не оправдала ничего человеческого. Поэтому я забираю свои слова назад и скажу, что, пожалуй, не столь я проницательный человек", — подчеркнул режиссер.

Напомним, ранее Алан Бадоев прокомментировал то, что его экс-жена Жана Бадоева оказалась под санкциями от СНБО и молчит о войне в Украине. Клипмейкер ответил, изменилось ли его отношение к бывшей избраннице.

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