Алан Бадоев ответил, вернутся ли его дети в Украину и чем они занимаются в Италии

Украинский режиссер Алан Бадоев рассекретил, вернутся ли его дети в Украину и чем занимаются сейчас в Испании.

Сын и дочь знаменитости живут за границей. Как рассказал Бадоев в программе "ЖВЛ представляет", его дети учатся. В частности, Лолита заканчивает школу, тем временем Борис пошел по стопам отца и работает над созданием собственного фильма.

Алан Бадоев с детьми / Фото: instagram.com/alanbadoev

На вопрос, приедут ли дети этим летом в Киев, Алан Бадоев ответил, что вряд ли. В Украине сейчас опасно, поэтому режиссер убежден, что сыну и дочери лучше находиться за границей.

"Не думаю. Они учатся. Они уже взрослые. Лола заканчивает школу, Боря работает над своим фильмом. Я думаю, что им сейчас не время быть в Украине", — прокомментировал режиссер.

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Отметим, сын и дочь Алана Бадоева живут за границей. Долгих четыре года ей не удавалось увидеться. Сначала помехой встречи был коронавирус, а впоследствии – полномасштабная война в Украине. Однако недавно Алану Бадоеву наконец-то удалось провести время с сыном и дочерью. Режиссер делился трогательными кадрами из их первой за четыре года встречи.

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