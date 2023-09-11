Алан Бадоев показал эмоциональный тизер фильма о войне "Довга доба" и просто довел до мурашек

Известный режиссер и продюсер Алан Бадоев на днях завершил монтаж совместного с телеканалом "1+1 Украина" документального фильма "Довга доба".

Лента была создана с видео, которые снимали украинцы на свои гаджеты. Это уникальное свидетельство трагических событий и преступлений россии глазами героев и документ, написанный голосами украинцев.

Сегодня в студию "Сніданку з 1+1" с презентацией тизера пришел Алан Бадоев. Режиссер рассказал о работе над фильмом, героях ленты и уместности художественных фильмов о войне сейчас.

Алан Бадоев, Егор Гордеев, Неля Шовкопляс / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"Наконец-то мы закончили ленту. Это были наши долгие сутки, во время которых мы очень тщательно отбирали дневники, которые нам присылали. У них было очень много трудных историй, но мы для фильма выбирали такие, которые могут вдохновить. Моя самая главная цель не просто рассказать о поступках наших людей, боли, но и вдохновить в будущем наших детей. Наша команда последний год очень активно работала. Это было сложно, ведь каждый день ты погружаешься в истории героев. Иногда выплываешь, а иногда неделю лежишь в постели и переживаешь их эмоции. Мы с героями фильма звоним друг другу, переписываемся, всегда находимся на связи. Я о каждом знаю: где они, кто они. Когда фильм выйдет на экраны, я очень хочу, чтобы все герои приехали на премьеру. Мечтаю обнять каждого. Это чрезвычайные люди", — отметил Бадоев.

Режиссер говорит, что в фильм вошли как истории выживших и выбравшихся из ловушки войны, так и украинцев, которых не стало. Пока не закончится война, Бадоев считает неуместным снимать художественные фильмы, ведь очень важно не прогадать. Пока он видит актуальность именно в документальных продуктах, которые позволяют четко запечатлеть события.

Алан Бадоев / Фото: пресс-служба канала "1+1"

"У нас были истории, когда человека уже не стало, но его дневник, поступки, последние слова есть в нашем фильме. Те поступки не могут не вдохновлять. В нашем тизере и фильме нет художественных моментов. Мы не желали снимать ничего от себя, ведь у меня есть четкое ощущение, что пока идет война, рано снимать художественное кино. Мы должны брать факты и снимать их, рассказывать историю нашего народа через то, что они видели своими глазами. Пока очень рано делать художественное кино, можно ошибиться. Все, что вы видите и слышите, взято из дневников украинцев. В начале нашего тизера слышен русский язык, на котором говорят герои. А уже в конце они говорят на украинском. Это демонстрирует то, как было по-настоящему, как герои трансформировались в течение этих длинных суток", – отметил Алан.

Режиссер убежден, что фильм помог ему стать сильнее, но теперь его миссия – распространить правду о событиях, которые произошли за время полномасштабной войны.

"Это было очень нужно для меня, ведь кино дало мне силы и фундамент. Когда я впервые сидел в этой студии, я обратился к украинцам и сказал: друзья, есть желание сделать что-то, и давайте сделаем это вместе. Хочу снова обратиться к украинцам и и сказать: друзья, мы это сделали вместе. Когда выйдет эта лента, на нее нужно обращать внимание, особенно за границей. "Довга доба" также выйдет на экранах всех кинотеатров Украины и на телеканале "1+1 Украина", — отметил Бадоев.

Напомним, "Довга доба" — это документальное путешествие по жизни украинцев во время войны. Каждая история в ленте — кино, снимаемое нашими героями на свои гаджеты. Фильм создан из 200 часов хроники: выживания, сопротивления и жизни во время войны. Каждая минута снята украинцами на мобильные телефоны. Некоторые герои выжили, некоторые были убиты.

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