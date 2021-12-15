Алан Бадоев показал фото с обоими детьми и обратился к мужу своей экс-жены

Сын звезды, Борис, недавно праздновал день рождения.

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев редко делится семейными фотографиями.

Впрочем, недавно сын звезды Борис отпраздновал свой день рождения. По случаю праздника режиссер решил немного показать их общие фото. Алан опубликовал в своем Instagram снимки с Борисом, Лолитой и даже экс-женой – Жанной.

Алан Бадоев с сыном / instagram.com/alanbadoev

"Несколько дней назад у моего сына был день рождения. Он уже совсем взрослый, очень самостоятельный и даже по-хорошему упрямый. Уж не знаю, какой я там режиссер, но отец, думаю, хороший, ведь такие дети как Боря и Лола просто так не даются", — поделился Алан.

Алан Бадоев с дочерью / instagram.com/alanbadoev

Кроме того, Бадоев выразил благодарность своей экс-жене – Жанне. Он отметил, что она - самый главный ангел. Также Алан поблагодарил и нынешнего мужа Жанны – Василия Мельничина. Он убежден, что Василий – невероятный мужчина.

Жанна Бадоева с сыном / instagram.com/alanbadoev

Отметим, Алан и Жанна жили в браке с 2003 года по 2012. Вместе они воспитывают совместную дочь Лолиту. Также режиссер усыновил сына Жанны от первого брака – Бориса.

Дети Алана и Жанны Бадоевых / instagram.com/alanbadoev

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