Алан Бадоев показал, как выглядел в детстве: "Сложно поверить, но это я"

Алан Бадоев показал, как выглядел в детстве: "Сложно поверить, но это я"

Звезда поделился архивным фотоснимком.

На известного украинского режиссера и клипмейкера Алана Бадоева нахлынули воспоминания.

Звезда вспомнил свое детство. В частности, в сторис на своей странице в Instagram Алан поделился архивным фотоснимком. Еще совсем маленький Бадоев позировал вместе со своим племянником.

Они вместе сфотографировались, когда стояли по пояс в воде. Тогда было лето, и юноши играли в водоеме, а родные сделали снимок на память.

Алана Бадоева практически не узнать / instagram.com/alanbadoev

Кстати, юного Алана совсем не узнать. Клипмейкер вырос и изменился до неузнаваемости. Разве что благодаря глазам Бадоева можно узнать.

"В это сложно поверить, но это я с племянником", – подписал фото звезда.

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