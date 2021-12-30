Алан Бадоев показал, как выглядел в детстве: "Сложно поверить, но это я"

Звезда поделился архивным фотоснимком.
На известного украинского режиссера и клипмейкера Алана Бадоева нахлынули воспоминания.
Звезда вспомнил свое детство. В частности, в сторис на своей странице в Instagram Алан поделился архивным фотоснимком. Еще совсем маленький Бадоев позировал вместе со своим племянником.
Они вместе сфотографировались, когда стояли по пояс в воде. Тогда было лето, и юноши играли в водоеме, а родные сделали снимок на память.
Кстати, юного Алана совсем не узнать. Клипмейкер вырос и изменился до неузнаваемости. Разве что благодаря глазам Бадоева можно узнать.
"В это сложно поверить, но это я с племянником", – подписал фото звезда.
Читайте также: