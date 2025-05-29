ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
738
Время на прочтение
1 мин

Алан Бадоев показал редкие фото 20-летней дочери-красавицы и удивил, как она пошла по его стопам

Похоже, Лолила определилась с будущей профессией. Дочь Алана Бадоева взяла пример с известного отца.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Алан Бадоев с дочерью

Алан Бадоев с дочерью / © instagram.com/alanbadoev

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев поделился редкими фото с 20-летней дочерью-красавицей.

Снимки с Лолитой знаменитость опубликовал в своем Instagram. Как поделился Алан Бадоев, у девушки начали проявляться его гены. В частности, Лолита решила пойти по стопам известного отца.

Алан Бадоев брал с собой дочь на съемочную площадку еще с ее детства. Оказалось, что это все не прошло бесследно. В частности, 20-летняя Лолита, похоже, теперь решила связать свою жизнь с творчеством. Девушка сама снимает, монтирует и даже пишет сценарии. Очевидно, на одного режиссера в семье станет больше.

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

"Гены - это действительно мейджик. Так растет себе дочь, посещает съемочную площадку отца, а потом и уже сама снимает, монтирует, пишет сценарии...Очень горжусь! Только вперед!" - поделился режиссер.

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Отметим, недавно Алан Бадоев откровенно рассказал об отношениях с детьми. Также клипмейкер признался, как часто видится с ними во время войны. К слову, сын и дочь Алана Бадоева живут за границей.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
738
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie