Алан Бадоев показал редкие фото 20-летней дочери-красавицы и удивил, как она пошла по его стопам

Алан Бадоев с дочерью / © instagram.com/alanbadoev

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Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев поделился редкими фото с 20-летней дочерью-красавицей.

Снимки с Лолитой знаменитость опубликовал в своем Instagram. Как поделился Алан Бадоев, у девушки начали проявляться его гены. В частности, Лолита решила пойти по стопам известного отца.

Алан Бадоев брал с собой дочь на съемочную площадку еще с ее детства. Оказалось, что это все не прошло бесследно. В частности, 20-летняя Лолита, похоже, теперь решила связать свою жизнь с творчеством. Девушка сама снимает, монтирует и даже пишет сценарии. Очевидно, на одного режиссера в семье станет больше.

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Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

"Гены - это действительно мейджик. Так растет себе дочь, посещает съемочную площадку отца, а потом и уже сама снимает, монтирует, пишет сценарии...Очень горжусь! Только вперед!" - поделился режиссер.

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Отметим, недавно Алан Бадоев откровенно рассказал об отношениях с детьми. Также клипмейкер признался, как часто видится с ними во время войны. К слову, сын и дочь Алана Бадоева живут за границей.