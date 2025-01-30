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Алан Бадоев показал своего отца и растрогал публичным обращением к нему

Алан Бадоев показал своего отца и растрогал публичным обращением к нему

Алан Бадоев с папой / Фото: instagram.com/alanbadoev

Знаменитость поблагодарил папу за самые важные вещи в жизни.

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев публично высказался о своем отце Казбеке Идрисовиче.

Бадоев опубликовал серию фото с папой и признался, что в своих поступках он видит его продолжение. Режиссер публично поблагодарил родного человека за все. В частности, вспомнил его мудрые советы, объятия и теплые моменты. Алан отметил, что достиг цели и Казбек Идрисович очень им гордится.

Алан Бадоев с папой / © instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоев с папой / Фото: instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev
Алан Бадоев / Фото: instagram.com/alanbadoev
Папа Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev
Папа Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

"У каждого из нас в жизни есть такой человек, который формирует нас и наши поступки. Для меня это папа. Сколько всего сделано мной, чтобы папа гордился, сколько сделано наоборот папиной мысли. Как бы я ни пытался бежать от его устоявшихся принципов, я всегда нахожу их в себе. Мне всегда жить легче, просто потому, что я вижу, что такое продолжение и бесконечность. Наблюдаю за папой и знаю, как выглядит моя улыбка, моменты ярости или нежности. Все, что я знаю о том, как быть мужем, другом, отцом – научил меня именно он, без слов, только поступками. Папа, ты мое начало. Люблю и благодарю за каждое слово и объятия", - растрогал Алан.

Папа Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev
Папа Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev
Родители Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev
Родители Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Напомним, недавно актриса Ольга Сумская показала редкое фото с сестрой Наталией и очаровала их роскошным видом в юности.

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