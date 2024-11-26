Алан Бадоев показал своего папу, который приехал к нему в гости в Киев

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев впервые за длительное время показал своего папу Казбека Идрисовича.

В своем фотоблоге знаменитость поделился, что папа запланировал приехать к нему в конкретную дату. Однако планы Казбека Идрисовича неожиданно изменились, поэтому он приехал к сыну на день позже. Тем не менее, Бадоев признался, что его очень радуют такие встречи, ведь они возвращают его в детство и искренние эмоции.

"Жду папу. Должен был вчера приехать, но сделал это сегодня. Привыкаю к тому, что можно быть ребенком. Это интересно…", — сказал Алан.

Алан Бадоев / Фото: instagram.com/alanbadoev

Вскоре Бадоев показал поклонникам фото сразу с четырьмя осетинскими пирогами, которые они пробовали с отцом после его приезда. Кроме вкусной еды, папа со звездным сыном посвятили время уютному общению во тьме при свечах на фоне панорамных окон. На изображении Казбек Идрисович в этот момент также курит и созерцает в телефон.

Алан Бадоев с папой / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев с папой / Фото: instagram.com/alanbadoev

Напомним, весной этого года Алан Бадоев делился, как выглядит загородный особняк его папы. Более того, режиссер похвастался спортивным уголком, который для себя обустроил Казбек Идрисович.

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