Алан Бадоев показал свою дочь-красавицу, которая живет за границей: как выглядит 20-летняя Лолита

20-летняя Лолита очаровала фанов стильными образами.

Алан Бадоев с дочерью Лолитой

Алан Бадоев с дочерью Лолитой / © instagram.com/alanbadoev

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев впервые за долгое время показал свою дочь Лолиту.

Хотя родные люди живут на расстоянии и довольно редко видятся из-за войны, звездный отец никогда не упускает возможности поделиться успехами или просто фото детей. На этот раз Алан в фотоблоге запостил серию фотографий с 20-летней дочерью. На снимках Лолита предстает в разных стильных образах во время уличной фотосессии. Кроме того, Бадоев вспомнил, какой маленькой недавно была дочь и восхитил их объятиями на архивном кадре.

«Loli. Пролог к жизни уже написан и сыгран. Дальше свободный полет. Выбирай сердцем», — растрогал режиссер подписью.

Лолита Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Лолита Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Лолита Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Лолита Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Лолита Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Лолита Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев с дочерью Лолитой / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев с дочерью Лолитой / © instagram.com/alanbadoev

На такой пост папы Лолита отреагировала не словами, а эмоджи в форме голубого сердечка. Между тем в комментариях звездную семью засыпали комплиментами как звезды, так и фаны.

  • Вы такие замечательные!

  • Невероятная красавица

  • Алан, Вы создали столько красоты на этом свете!

  • Доченька нежная, стильная папина радость. Пусть жизнь дарит добрую судьбу и частые встречи

Напомним, недавно 47-летняя украинская ведущая Инна Шевченко показалась с новорожденным первенцем и как ее родные встречали их дома во Франции.

