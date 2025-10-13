- Дата публикации
Алан Бадоев показал свою дочь-красавицу, которая живет за границей: как выглядит 20-летняя Лолита
20-летняя Лолита очаровала фанов стильными образами.
Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев впервые за долгое время показал свою дочь Лолиту.
Хотя родные люди живут на расстоянии и довольно редко видятся из-за войны, звездный отец никогда не упускает возможности поделиться успехами или просто фото детей. На этот раз Алан в фотоблоге запостил серию фотографий с 20-летней дочерью. На снимках Лолита предстает в разных стильных образах во время уличной фотосессии. Кроме того, Бадоев вспомнил, какой маленькой недавно была дочь и восхитил их объятиями на архивном кадре.
«Loli. Пролог к жизни уже написан и сыгран. Дальше свободный полет. Выбирай сердцем», — растрогал режиссер подписью.
На такой пост папы Лолита отреагировала не словами, а эмоджи в форме голубого сердечка. Между тем в комментариях звездную семью засыпали комплиментами как звезды, так и фаны.
Вы такие замечательные!
Невероятная красавица
Алан, Вы создали столько красоты на этом свете!
Доченька нежная, стильная папина радость. Пусть жизнь дарит добрую судьбу и частые встречи
