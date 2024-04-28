Алан Бадоев показался с папой и восхитил их общим отдыхом в загородном доме: "Обожаю"

Украинский режиссер Алан Бадоев показал, как провел время с папой Казбеком Идрисовичем в его загородном доме.

В своем фотоблоге Алан поделился счастливыми мгновениями с родным человеком. В частности, режиссер приехал домой к папе и восхитил кадрами его атмосферного сада и живописных пейзажей вокруг дома. После приезда звездного сына Казбек Идрисович взялся проводить экскурсию по территории и рассказывать, что изменилось за время его отсутствия.

Алан Бадоев с папой / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев с папой / Фото: instagram.com/alanbadoev

В частности, отец Бадоева также показал свой спортивный уголок, где размещается несколько тренажеров. Долго о них он не стал рассказывать, а принялся показывать сыну, как они трудятся. Так, Казбек Идрисович продемонстрировал, как он качает пресс в самостоятельно обустроенном мини-спортзале под открытым небом. Это очень порадовало режиссера.

Алан Бадоев с папой / Фото: instagram.com/alanbadoev

Вместе с тем Алан насладился забавными фразами папы и искренне порадовался их встрече, которая дала почувствовать себя по-настоящему дома.

"Дом. Так тихо и уютно у тебя, папуля. Обожаю", - восхитил обращением режиссер.

Напомним, что недавно Алан Бадоев впервые за четыре года встретился со своими двумя детьми. Режиссер увиделся с ними во время показа фильма "Довга доба" за границей и восхитил нежными фото.

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