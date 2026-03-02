Алан Бадоев признался, чем зарабатывает себе на жизнь во время войны

Алан Бадоев

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев, чьи работы в свое время задали планку всей индустрии музыкальных клипов, сейчас редко появляется с громкими премьерами.

С начала полномасштабной войны он поставил на паузу клипмейкинг и сосредоточился на более масштабных смысловых проектах. Поэтому поклонники давно гадали: чем сейчас живет и зарабатывает один из самых успешных режиссеров страны?

Алан Бадоев и Ольга Навроцкая

Ответ Бадоев дал в эфире проекта «Ранок у Великому місті». По его словам, он продолжает работать над большим фэнтезийным проектом об Украине вместе с дизайнером Ольгой Навроцкой. Но также отметил:

«Я продюсирую артиста Макса Барских, это очень удачный артист», — говорит Бадоев.

Алан Бадоев и Макс Барских / © instagram.com/alanbadoev

Речь идет об одном из самых успешных украинских исполнителей — Максе Барских, чья карьера уже много лет связана с режиссером.

Впрочем, музыка не единственный источник дохода звезды. Бадоев откровенно признался, что имеет финансовую «подушку» и развивает бизнес-направления, которые позволяют ему не возвращаться к активным съемкам клипов.

Алан Бадоев

«У меня есть сбережения, имею много чего еще, вроде бизнесов и всего. У нас давно уже есть зарубежный продакшн, где мы работаем с рекламой», — признается продюсер.

Похоже, сейчас Бадоев делает ставку не на количество громких релизов, а на стратегические творческие и бизнес-проекты, которые позволяют ему работать в собственном темпе без погони за трендами.

