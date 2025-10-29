Алан Бадоев признался, где живет его 20-летняя дочь во время войны и когда в последний раз они виделись

Алан Бадоев и его дочь

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев высказался о своей дочери Лолите и ее изменениях в жизни.

20-летняя девушка, по словам знаменитости, сейчас адаптируется к жизни в новом городе. Алан на проекте «Наодинці з Гламуром» говорит, что Лолита совсем недавно поселилась в столице Италии. Клипмейкер добавляет, что в Риме студентка начинает обучение и подробнее будет знакомиться с киноиндустрией. Звездный отец также добавляет, что с дочерью видится в основном дистанционно.

«Она переехала в Рим, поступила в киноакадемию и показывала по видеосвязи. Вотсаннее видел ее два года назад. Сегодня я радуюсь, что ее жизнь продолжается. Помогаю, слежу, мы любим друг друга и поддерживаем», — поделился Бадоев в разговоре с Анной Севастьяновой.

Алан Бадоев с дочерью / © instagram.com/alanbadoev

Кроме того, режиссер прокомментировал свои выезды за границу во время военного положения. По словам Алана, он придерживается закона и лишь изредка ездит в командировки после согласования и получения соответствующего разрешения. И все же отмечает, что свою Родину оставлять не собирается.

«Моих выездов за границу было аж четыре за эти почти четыре года и только если я еду в командировку с фильмом „Довга доба“ (проводить показы и собирать много средств), в ЕС, НАТО. Только таким образом. А так я в своей стране, потому что мне уютно и хорошо», — подчеркнул звезда.

Напомним, недавно Алан Бадоев показывал свежие фото дочери. На кадрах можно разглядеть, как выглядит 20-летняя Лолита.