Алан Бадоев признался, как прошла единственная встреча с детьми во время войны и о чем они говорили

Также режиссер поделился, сколько раз выезжал за границу и были ли у него по этому поводу какие-то проблемы.

Украинский режиссер Алан Бадоев рассказал о своих выездах за границу во время полномасштабной войны и о редкой встрече с детьми.

Знаменитость покидал Украину только трижды. Как рассказал режиссер на проекте "Ранок у великому місті", он выезжал, чтобы представить на международной арене документальный фильм о войне "Довга доба". Однако Бадоев покидал страну только при важном условии – когда показ ленты не мог состояться без его участия. Никаких проблем касательно выезда у режиссера не было.

Алан Бадоев

"Я не так много с ним (фильмом – прим. ред.) ездил. Там, где я не нужен, а можно просто фильм показать, я всегда показываю просто фильм. Там, где нужно само присутствие, где мне дают рупор, тогда я езжу. Я выезжал за это время, за 3 года, трижды", — говорит режиссер.

В ходе одной из этих поездок Алан Бадоев впервые за четыре года встретился с детьми. Как говорит знаменитость, встреча с Лолитой и Борисом была теплой. Семья обсуждала документальный фильм "Довга доба", а также личные вопросы.

Дети Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Встреча прошла классно, смотрели "Довгу добу". Плакали. О чем говорили? Про "Довгу добу" и о личном", — поделился режиссер.

Напомним, в Париже во время Олимпийских игр-2024 тоже состоялся показ фильма "Довга доба". Алан Бадоев тогда произнес трогательную речь, которая довела международное сообщество до слез.

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