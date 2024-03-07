Алан Бадоев прокомментировал, почему его экс-жена Жанна до сих пор снимается в российских проектах

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев высказался о молчании своей экс-жены Жанны Бадоевой о полномасштабном вторжении РФ в Украину.

Более того, Бадоева, которая сейчас с новым мужем проживает в Италии, продолжила работать на росТВ.

По словам Бадоева, они после развода с бывшей остались в хороших отношениях и даже стали настоящими друзьями. Впрочем, в последнее время редко созваниваются:

"Да, Жанна мой друг 100% на всю жизнь. Навсегда. Потому что это мать двоих моих детей", – сказал Бадоев в интервью Дмитрию Гордону.

Жанна Бадоева / Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

На вопрос ведущего, почему Бадоева до сих пор не оборвала связь с Россией, режиссер ответил:

"Позволю себе это вообще не обсуждать никак по одной простой причине – с Жанной мы тоже еще не поговорили об этом. Не было возможности. Может у меня еще не хватает сил задать… Но в любом случае для меня Жанна всегда святая женщина с точки зрения того, что это мать моего ребенка... А за ее жизненный выбор... Если он у меня спросит, если ей захочется поговорить об этом, я всегда поговорю с ней... Но я думаю, что не захочется... Потому что это уже ее жизнь и без стука я туда не захожу", — прокомментировал Бадоев.

Жанна Бадоева / Фото: instagram.com/zhanna_badoeva

Отметим, что экс-жена Алана Бадоева, ведущая Жанна Бадоева, от которой у режиссера дочь и приемный сын, после полномасштабной войны выбрала молчать. Бадоева, длительное время прожившая в Украине, не осудила российское вторжение. В сентябре 2022 года она продолжила сотрудничать с российским телеканалом и возобновила съемку своего тревел-шоу в РФ.

В начале января 2023 года Жанна Бадоева оказалась под санкциями СНБО. Как отмечается, ведущая находится в санкционном списке из-за антиукраинской деятельности.

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