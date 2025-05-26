Алан Бадоев рассказал об отношениях с детьми и раскрыл, как часто с ними видится во время войны

Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev

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Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев рассказал об отношениях с детьми и признался, как часто у него получается с ними видеться во время полномасштабной войны в Украине.

Дочь и сын знаменитости проживают за границей. Тем не менее, расстояние не мешает им поддерживать прекрасные отношения и часто видеться, правда, с помощью видеосвязи. Алан Бадоев говорит в комментарии для "Люкс ФМ", что связывается с Лолитой и Богданом каждый вечер, а иногда и каждое утро.

Правда, с личными встречами уже сложнее. Алан Бадоев не выезжает из Украины во время войны. Впрочем, весной прошлого года режиссер ездил в командировку, чтобы показывать за границей документальный фильм о войне "Довга доба". Тогда к нему также присоединялись его дети, с которыми у него была возможность впервые за долгое время увидеться в реальной жизни.

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Алан Бадоев с сыном и дочерью / © instagram.com/alanbadoev

"Видимся каждый вечер, а иногда и каждое утро, потому что мы общаемся, рассказываем друг другу, как прошел день у каждого из нас. Когда выезжал в командировку показывать "Довгу добу", то ко мне, конечно, приезжали и мои любимые дети", - поделился режиссер.

Напомним, недавно Алан Бадоев делился редкими кадрами с дочкой. Режиссер просто ошеломил их сходством.