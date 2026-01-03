Алан Бадоев растрогал первой за долгое время встречей с дочкой-красавицей

Алан Бадоев

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев впервые за долгое время встретился с 20-летней дочерью Лолитой.

В своем Instagram знаменитость признался, что первые месяцы нового года обычно посвящает работе. Режиссер проводит важные встречи, на которых формирует планы на год. Однако все же семья для Алана Бадоева в приоритете.

2026 год клипмекер начал со встречи с дочерью. Это редкое событие, поскольку Лолита проживает за границей, а ее отец - в Украине. Поэтому, режиссер очень ценит такие моменты и бережет их в памяти.

Алан Бадоев с дочерью / © instagram.com/alanbadoev

"Первые месяцы нового года я обычно отдаю под важные встречи, которые должны сформировать фундамент для всего 2026-го. Но сначала дочь. Она настраивает все внутри, как камертон. Только сутки вместе, а ощущение такое, будто бы этого тепла хватит надолго", - поделился режиссер.

Вместе с тем Алан Бадоев поделился свежими фото с Лолитой. На кадрах можно прекрасно разглядеть, как сейчас выглядит девушка. Тем временем пользователи отметили, что дочь Алана Бадоева выросла настоящей красавицей.

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

