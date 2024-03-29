Алан Бадоев растрогал воспоминаниями о покойной маме: "Мое первое чувство красоты"

Режиссер Алан Бадоев поделился щемящими воспоминаниями с детства.

Как признается знаменитость, впервые в жизни он соприкоснулся с красотой, увидев хобби собственной мамы, которая, к сожалению, ушла из жизни в прошлом году. В частности, Алан поделился, что родной человек любил заниматься вышиванием и создавать всевозможные узоры.

"Мамочка в прошлом году, к сожалению, ушла в лучшие миры, но оставила после себя очень много красоты. Мама вышивала, цветы вообще ее тема. Она родом из Сумской области Конотопского района, село Ленинское. Ее вышивка цветов, цвета, которые она использовала, – это, вероятнее всего, и есть мое первое чувство красоты", – рассказал Алан в интервью Marie Claire Украина.

Алан Бадоев с мамой / Фото: instagram.com/alanbadoev

Также Бадоев вспомнил, каким счастливым было его беззаботное детство, когда рядом всегда были родители:

"Когда я был маленьким, для меня было абсолютным счастьем утро, когда мама и папа уже проснулись и занимались своими делами на кухне. Я перебегал в родительскую кровать, там было тепло и хорошо. Я знал, что живу в классной семье, что мои родители любят друг друга. И вот этот звон тарелочек, приглушенных взрослых разговоров – это и был звук счастья для меня", – восхитил режиссер.

Напомним, недавно Алан Бадоев отреагировал на отказ его фильму "Довга Доба" в номинации на украинскую кинопремию и публично обратился в оргкомитет.

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