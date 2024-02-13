Алан Бадоев восхитил архивными кадрами с дочерью и нежно поздравил ее с важным праздником

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев сообщил о важном празднике в его семье. Дочь знаменитости отмечает день рождения.

13 февраля Лолите исполняется 19 лет. В своем Instagram Бадоев по случаю дня рождения дочери посвятил ей пост. Режиссер адресовал Лолите теплые слова с поздравлениями и отметил, что всегда будет рядом.

Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Нет в мире большего чуда, чем ты. Я всегда рядом, доченька", — обратился Алан Бадоев к дочери.

Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Кроме того, режиссер опубликовал разные архивные фото Лолиты с детства и подросткового возраста. На снимках Бадоев показал, как его дочь менялась с годами и чем увлекалась.

Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Кстати, к поздравлениям присоединилось немало звездных коллег продюсера. В частности, певицы Миша Романова, Оля Полякова и TAYANNA в комментариях под постом адресовали Лолите приятные пожелания.

Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Напомним, недавно в семье певицы Джамалы был праздник. У мамы исполнительницы был день рождения. В праздничный день Джа нежно поздравила родного человека и показала, как они изменились более чем за 25 лет.

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