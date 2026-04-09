Алан Бадоев восхитил фото 21-летней дочери-красавицы и раскрыл, чем она занимается за границей

Алан Бадоев и его дочь Лолита

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев впервые за долгое время рассказал о своей дочери Лолите и показал новые фото с ней.

В этом году девушке исполнился 21 год. Свое образование она получает в Италии и полностью погрузилась в работу в киноиндустрии. Алан в Instagram с гордостью сообщил, что Лолита начала уверенно развивать свою карьеру в выбранном направлении. В частности, показал ее фото со съемочных площадок и как она умело руководит процессом.

По словам звездного отца, он сознательно выбрал подход без давления в воспитании детей и считает, что каждый молодой человек имеет право искать себя в собственном темпе. В то же время Бадоев подчеркивает: главная задача родителей — не навязывать выбор, а создать условия для развития и поддержать в нужный момент.

Лолита Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Пост Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

«Не могу не делиться первыми и такими кайфовыми шагами дочери. Вообще я уверен, что молодой человек может искать себя как угодно долго. Создавать дополнительное давление на детей — это старая школа в худшем виде. Все, что могут родители, это окружить подростка со всех сторон интересными возможностями, тем, откуда идут знания, и возможностью знакомиться со взрослой жизнью. Быть рядом в необходимый момент, чтобы выслушать, обнять, а иногда подсказать несколько возможных выходов. Своей Ло я всегда говорю, что выход всегда есть. Более того, стоит видеть, что их иногда несколько. Ты всегда можешь выбрать тот или иной. Самое главное, чтобы выбор был сделан своими силами и так, как правильно для тебя»,— растрогал постом Алан.

