Алан Бадоев восхитил фото своего подросшего сына-красавца, который живет за границей

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев порадовал фанатов семейным контентом.

Сегодня, 14 декабря, у сына звезды Бориса день рождения. Клипмейкер опубликовал редкие кадры с именинником, где он работает. Также позади него виднеется дочь Бадоева – Лолита, которая пьет воду.

На архивных кадрах Алан публично обратился к сыну с теплыми поздравлениями и выразил свою гордость за него. Кроме того, пожелал поскорее встретиться и весело провести время вместе.

Сын Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

"С днем рождения, сынуля, очень горжусь тобой. Надеюсь, что скоро увидимся, обнимемся и обязательно посмеемся от души", — растрогал Бадоев.

К слову, Борис сейчас проживает и развивает карьеру за границей. Он пошел по стопам звездного отца и погрузился в кинематограф. Достижения сына Бадоева уже высоко оценили выдающиеся итальянские эксперты. В свою очередь знаменитость со своими детьми почти не видится из-за войны. Однако недавно во время поездок с фильмом "Довга доба" ему все же выпал случай встретиться с самыми родными.

Напомним, недавно Алан Бадоев показывал своего папу, который приехал к нему погостить в Киеве. Режиссер показал их уютный вечер вдвоем дома.

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