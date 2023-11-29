Алан Бадоев восхитил фото заметно подросшего сына-красавца от Жанны Бадоевой

Украинский режиссер и продюсер Алан Бадоев, который недавно представил документальный фильм "Довга Доба", запостил фото своего приемного сына Бориса от предыдущего брака с Жанной Бадоевой.

Алан продолжает поддерживать хорошие отношения со своими детьми от экс-брака. На странице в Instagram известный отец восхитил фотографией взрослого парня. В кадре Бориса окружают осенние деревья.

Бадоев еще раз выразил свои искренние чувства к сыну. Поэтому знаменитость на фото написал очень трогательные слова.

"Мой сын. Уже не хватает слов", – с любовью отметил продюсер.

Сын Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Отметим, что Алан состоял в браке с Жанной Бадоевой в течение девяти лет. За это время у них родилась дочь Лолита. Также звезда усыновил сына Жанны Бориса от ее предыдущего брака. Однако к парню режиссер сразу стал относиться как к родному.

Напомним, недавно украинская спортсменка Лилия Подкопаева также очаровала совместными фото с 18-летним сыном Вадимом. Звезда нежно поздравила его с совершеннолетием и показала архивные фотографии с детства парня.

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