Алан Бадоев восхитил кадрами с дочерью-копией и вспомнил их редкую встречу

Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev

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Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев впервые за долгое время поделился семейным контентом.

Так, в фотоблоге звезда поделился кадрами с дочерью Лолитой. На изображении видна дата, указывающая на то, что долгожданная встреча отца с дочерью состоялась еще в далеком 2019 году. Тогда семейство зафильмировало, как на террасе под открытым небом вместе с четырехлапым другом они ели и активно что-то обсуждали. Алан просто сиял от счастья, когда слушал дочь.

Алан Бадоев с дочерью / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev

Звездный отец под кадрами оставил только лаконичную подпись "Лола". А в комментариях дочь ответила Бадоеву эмоджи в форме сердечка. Кроме того, поклонники также не скрывали эмоций от столь редкой встречи и написали комплименты семье. И, конечно, не могли не заметить их сильное сходство между собой.

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Искренне, красиво… Очень похожи

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