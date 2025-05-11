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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
267
Время на прочтение
1 мин

Алан Бадоев восхитил кадрами с дочерью-копией и вспомнил их редкую встречу

Режиссер поделился особыми воспоминаниями.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Алан Бадоев

Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev

Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев впервые за долгое время поделился семейным контентом.

Так, в фотоблоге звезда поделился кадрами с дочерью Лолитой. На изображении видна дата, указывающая на то, что долгожданная встреча отца с дочерью состоялась еще в далеком 2019 году. Тогда семейство зафильмировало, как на террасе под открытым небом вместе с четырехлапым другом они ели и активно что-то обсуждали. Алан просто сиял от счастья, когда слушал дочь.

Алан Бадоев с дочерью / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев с дочерью / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев / © instagram.com/alanbadoev

Звездный отец под кадрами оставил только лаконичную подпись "Лола". А в комментариях дочь ответила Бадоеву эмоджи в форме сердечка. Кроме того, поклонники также не скрывали эмоций от столь редкой встречи и написали комплименты семье. И, конечно, не могли не заметить их сильное сходство между собой.

  • У вас очень красивая дочь. Я думаю вы также хороший папа для нее

  • Так похожи, такие милые!

  • Искренне, красиво… Очень похожи

Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показывала своих двух подросших дочерей и мужа. Семейство в особых луках вместе поразвлекалось в День матери.

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Дата публикации
Количество просмотров
267
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