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- Гламур
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Алан Бадоев восхитил кадрами с дочерью-копией и вспомнил их редкую встречу
Режиссер поделился особыми воспоминаниями.
Украинский клипмейкер и режиссер Алан Бадоев впервые за долгое время поделился семейным контентом.
Так, в фотоблоге звезда поделился кадрами с дочерью Лолитой. На изображении видна дата, указывающая на то, что долгожданная встреча отца с дочерью состоялась еще в далеком 2019 году. Тогда семейство зафильмировало, как на террасе под открытым небом вместе с четырехлапым другом они ели и активно что-то обсуждали. Алан просто сиял от счастья, когда слушал дочь.
Звездный отец под кадрами оставил только лаконичную подпись "Лола". А в комментариях дочь ответила Бадоеву эмоджи в форме сердечка. Кроме того, поклонники также не скрывали эмоций от столь редкой встречи и написали комплименты семье. И, конечно, не могли не заметить их сильное сходство между собой.
У вас очень красивая дочь. Я думаю вы также хороший папа для нее
Так похожи, такие милые!
Искренне, красиво… Очень похожи
Напомним, недавно певица Наталья Могилевская показывала своих двух подросших дочерей и мужа. Семейство в особых луках вместе поразвлекалось в День матери.