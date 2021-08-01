Алан Бадоев восхитил новыми фото 16-летней дочери: "Папина копия"

Режиссер показал, как проводит время с Лолитой.
Популярный украинский клипмейкер Алан Бадоев восхитил новыми кадрами дочери Лолиты.
16-летняя девушка прилетела на летние каникулы к известному отцу на отдых. На странице в Instagram режиссер показал, как проводит время с родным человеком, в частности, завтрак. На фото Лолита позировала, сидя за столом в кафе на террасе.
В посте звезда признался, что никак не нарадуется компанией своего ребенка от Жанны Бадоевой.
"Утро, счастье на максимум!" — написал Алан.
Со своей стороны, фолловеры писали в комментариях, что Лолита — копия папы.
- Папина красавица
- Малышка! Папино чудо
- Папина копия
- Это лучший ваш шедевр
Напомним, ранее Алан Бадоев рассказал о разводе с бывшей женой. Звезды были вместе 11 лет и воспитывают общую дочь.