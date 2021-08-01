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Алан Бадоев восхитил новыми фото 16-летней дочери: "Папина копия"

Алан Бадоев восхитил новыми фото 16-летней дочери: "Папина копия"

Алан Бадоев восхитил новыми фото 16-летней дочери: "Папина копия"

instagram.com/alanbadoev

Режиссер показал, как проводит время с Лолитой.

Популярный украинский клипмейкер Алан Бадоев восхитил новыми кадрами дочери Лолиты.

16-летняя девушка прилетела на летние каникулы к известному отцу на отдых. На странице в Instagram режиссер показал, как проводит время с родным человеком, в частности, завтрак. На фото Лолита позировала, сидя за столом в кафе на террасе.

© instagram.com/alanbadoev
instagram.com/alanbadoev

В посте звезда признался, что никак не нарадуется компанией своего ребенка от Жанны Бадоевой.

"Утро, счастье на максимум!" — написал Алан.

© instagram.com/alanbadoev
instagram.com/alanbadoev

Со своей стороны, фолловеры писали в комментариях, что Лолита — копия папы.

  • Папина красавица
  • Малышка! Папино чудо
  • Папина копия
  • Это лучший ваш шедевр

Напомним, ранее Алан Бадоев рассказал о разводе с бывшей женой. Звезды были вместе 11 лет и воспитывают общую дочь.