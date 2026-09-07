Алан Бадоев восхитил редкими фото с отцом и удивил их сходством

Алан Бадоев с отцом / © instagram.com/alanbadoev

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Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев впервые за долгое время показался с отцом.

Знаменитость в своем Instagram поделился, что провел день с близким человеком. Как доказательство Алан Бадоев опубликовал их общие фото. Режиссер признается, что проведенный день с папой — это большое счастье для него, хотя одновременно и испытание.

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Но, несмотря ни на что, клипмейкер не скрывает их родственную крепкую связь. Алан Бадоев говорит, что именно папа дарит ему вдохновение и уверенность творить дальше. Кроме того, отец и критик режиссера, поскольку его мнение действительно для него важно.

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Алан Бадоев с отцом / © instagram.com/alanbadoev

«День с папой, это всегда и счастье, и испытания, но только с ним я чувствую безграничную силу, он и есть моя скала, он единственный, кого я до сих пор хочу удивлять, чье мнение действительно важно для меня», — делится клипмейкер.

Подписчики Алана Бадоева в комментариях желали его папе крепкого здоровья. Пользователи отмечали, что живые родители — это большое счастье. Вместе с тем, некоторые отметили сходство режиссера с отцом, словно они как две капли воды.

Алан Бадоев с отцом / © instagram.com/alanbadoev

Напомним, недавно актер Тарас Цымбалюк восхитил фото из семейного отдыха с родителями. Артист отвез родных во Львов и показал, как они вместе проводили время.

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