Алан Бадоев восхитил редкими кадрами с 19-летней дочерью-красавицей и рассказал об ее учебе

Знаменитость поделилась, как Лолита поднимает ему настроение.
Украинский режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев порадовал редкими кадрами с 19-летней дочерью-красавицей.
В своем Instagram знаменитость поделился, что Лолита сделала его утро особенным и очень сильно подняла настроение. Дочь режиссера отправила ему видео, которым он и поделился в Instagram.
Алан Бадоев рассказал, что сейчас Лолита учится и заканчивает последний школьный год. Клипмейкер поделился, что очень гордится дочерью и хочет увидеть все мгновения в ее жизни, а также разделить их вместе с ней.
"Что делает ваше утро особенным сегодня (17 сентября – прим. ред.)? Мое утро делает видео дочери, которая направляется в последний школьный год! Как же я мечтаю успеть увидеть все ее мгновения в жизни, просто быть рядом", — поделился клипмейкер .
Напомним, недавно и у самого Алана Бадоева случилось важное событие в жизни. Алан Бадоев получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" ІІІ степени. Награду режиссеру вручили после представления его документального фильма "Довга доба" о первых днях полномасштабной войны в Украине.
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