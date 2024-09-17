Алан Бадоев восхитил редкими кадрами с 19-летней дочерью-красавицей и рассказал об ее учебе

Украинский режиссер, сценарист и клипмейкер Алан Бадоев порадовал редкими кадрами с 19-летней дочерью-красавицей.

В своем Instagram знаменитость поделился, что Лолита сделала его утро особенным и очень сильно подняла настроение. Дочь режиссера отправила ему видео, которым он и поделился в Instagram.

Алан Бадоев рассказал, что сейчас Лолита учится и заканчивает последний школьный год. Клипмейкер поделился, что очень гордится дочерью и хочет увидеть все мгновения в ее жизни, а также разделить их вместе с ней.

Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Что делает ваше утро особенным сегодня (17 сентября – прим. ред.)? Мое утро делает видео дочери, которая направляется в последний школьный год! Как же я мечтаю успеть увидеть все ее мгновения в жизни, просто быть рядом", — поделился клипмейкер .

Напомним, недавно и у самого Алана Бадоева случилось важное событие в жизни. Алан Бадоев получил от президента Владимира Зеленского орден "За заслуги" ІІІ степени. Награду режиссеру вручили после представления его документального фильма "Довга доба" о первых днях полномасштабной войны в Украине.

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