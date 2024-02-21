Алан Бадоев впервые рассекретил, где находится его 19-летняя дочь и чем занимается

Лолита уже шесть лет находится в другой стране.

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев впервые рассказал, где находится его единственная дочь Лолита.

Как признался звездный отец, в течение шести лет Лолита живет в Италии, где и учится. Впрочем, на кого именно учится дочь и о какой профессии мечтает — Бадоев уточнять не стал:

"В Италии, конечно, проживает. Уже шесть лет. Там она и учится. А кем она будет, — посмотрим. Я не тороплюсь никогда", — сказал режиссер в проекте "Люкс ФМ".

Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Алан Бадоев с дочерью / Фото: instagram.com/alanbadoev

Отметим, что в Италии проживает также приемный сын Бадоева Борис. Парень, кстати, пошел по стопам звездного отца и недавно представил собственный документальный фильм. Борис Бадоев провел допремьерный показ фильма во дворце культуры Милана в конце января этого года.

Сын Алана Бадоева Борис (по центру) представил свой фильм в Италии

Сейчас в Италии живет бывшая супруга Бадоева Жанна Бадоева. Туда она переехала в 2013 вместе со своим третьим мужем, бизнесменом Василием Мельничином. Лолита Бадоева – единственная дочь Алана Бадоева от экс-супруги. Также он усыновил сына Жанны Бориса от ее первого брака с предпринимателем Игорем Кураченко.

Напомним, 13 февраля дочь Алана Бадоева Лолита отметила день рождения. Девушке исполнилось 19 лет. По этому случаю звездный отец поделился архивными фото дочери, где она изображена совсем маленькой.

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