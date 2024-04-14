Алан Бадоев впервые за четыре года встретился с сыном и дочерью и показал трогательные фото

Режиссер Алан Бадоев поделился радостной новостью, что наконец-то смог встретиться с сыном и дочерью.

Знаменитость не видел Лолиту и Богдану уже четыре года. Сначала их встречам мешал карантин из-за коронавируса, а впоследствии полномасштабная война в Украине. Все это время они общались с помощью видеосвязи. Однако Бадоев отмечает, что это не заменит полноценное времяпрепровождение вместе.

Алан Бадоев с детьми / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Я не видел своих детей вместе четыре года… Сначала ковид, потом война, поэтому приучился к общению через видеосвязь. Хотя для меня это как пить кофе без кофеина или танцевать на "тихом пати", где у каждого своя музыка в наушниках...Слишком новые и современные тенденции, они, скорее, выглядят "как настоящие", но не являются ими", — поделился режиссер.

Дети Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

И вот наконец-то Алану Бадоеву удалось встретиться с сыном и дочерью. Режиссер приехал в Испанию, чтобы представить документальный фильм о войне в Украине "Довга доба". Продюсер поделился, что Лолита и Богдан сопровождают и поддерживают его на кинопоказах.

Алан Бадоев с детьми / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Наконец-то мы вместе, на несколько дней. Дети сопровождали меня в кинопутешествии. Конечно, я наблюдал за нами… Старательно, каждая деталь важна. Сохранили ли мы наши обычаи, какие обрели новые, где мы далеко друг от друга, а где близко", – поделился Бадоев.

Напомним, недавно Алан Бадоев обращался к оргкомитету украинской кинопремии "Золота дзиґа". Режиссер высказался о решении в этом году не давать номинации для фильма "Довга доба".

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