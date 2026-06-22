Алан Бадоев впервые за долгое время показал 21-летнюю дочь и 23-летнего сына и удивил обращением

Алан Бадоев с детьми / © instagram.com/alanbadoev

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Украинский режиссер Алан Бадоев тронул поклонников редкими семейными фотографиями детей и показал особый момент с дочерью и сыном.

Звезда нечасто делится личной жизнью в соцсетях. Однако на этот раз он сделал исключение. По случаю Дня отца Бадоев опубликовал снимки с обоими детьми. Поклонники сразу заметили, как сильно они изменились. Теперь Лолита и Борис уже совсем взрослые. Публикация быстро собрала волну теплых отзывов.

«Самый счастливый батя — это я», — написал Алан Бадоев, добавив к посту серию семейных фотографий.

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Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Дети Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Режиссер показал моменты, которые редко появляются на его странице. На фото можно увидеть его дочь Лолиту, которой сейчас 21 год, а также сына Бориса — 23-летнего парня, которого Бадоев воспитал, как родного. Именно из-за редкости таких кадров поклонники особенно активно отреагировали на публикацию.

«Батя, давай ещё… У вас такие гены, их нужно передавать по наследству! Давайте сына!» — пошутили пользователи в комментариях.

Алан Бадоев с дочерью / © instagram.com/alanbadoev

Дети Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev

Подписчики засыпали семью комплиментами. Многие отметили сходство детей с родителями и не скрывали восхищения их красотой. К поздравлениям присоединилась и Оля Полякова, которая оставила теплый комментарий под фото Лолиты.

«Красивая, как солнце. Пусть будет счастлива!» — написала артистка.

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Алан Бадоев был женат на телеведущей Жанне Бадоевой. У бывших супругов родилась дочь Лолита, а также режиссер стал отцом для Бориса — сына Жанны от предыдущих отношений, которого он принял и воспитал.

Напомним, недавно Алан Бадоев рассказал подробности сотрудничества с Максом Барских и о том, как у них складываются отношения.

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