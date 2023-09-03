Алан Бадоев очаровал редкими фотографиями дочери, которая очень похожа на него

Дочь шоумена снялась в эмоциональной фотосессии.
Украинский режиссер Алан Бадоев очаровал редкими фотографиями своей единственной дочери Лолиты.
Новыми кадрами с 18-летней девушкой клипмейкер поделился на своей странице в Instagram. Лолита снялась в черно-белой фотосессии, в которой продемонстрировала на камеру разные эмоции.
Для съемок девушка выбрала образ в стиле "нулевых" — джинсы на низкой посадке с большими куличами, короткий топ поверх футболки и кулон в виде сердца.
"Мое солнышко. Смотрю на Lo и замирает дыхание. Пусть наши дети будут счастливы, им еще лечить мир любовью", — подписал фото дочери Бадоев.
Пользователи Сети в комментариях под фотографиями заметили, что Лолита выросла настоящей красавицей и, к тому же, очень похожа на своего звездного отца.
- Копия отец!
- Папаня дочь!
- Она похожа на вас...
- Очень красивая девушка.
- Красавица, похожа на папу!
Напомним, что у Алан Бадоев воспитывает дочь от брака с ведущей Жанной Бадоевой. Также режиссер усыновил старшего сына экс-жены Бориса от первого брака.
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