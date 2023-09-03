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Алан Бадоев очаровал редкими фотографиями дочери, которая очень похожа на него

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
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Алан Бадоев очаровал редкими фотографиями дочери, которая очень похожа на него

Алан Бадоев с дочерью / Фото: instagram.com/alanbadoev

Дочь шоумена снялась в эмоциональной фотосессии.

Украинский режиссер Алан Бадоев очаровал редкими фотографиями своей единственной дочери Лолиты.

Новыми кадрами с 18-летней девушкой клипмейкер поделился на своей странице в Instagram. Лолита снялась в черно-белой фотосессии, в которой продемонстрировала на камеру разные эмоции.

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev
Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Для съемок девушка выбрала образ в стиле "нулевых" — джинсы на низкой посадке с большими куличами, короткий топ поверх футболки и кулон в виде сердца.

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev
Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev
Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev
Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

"Мое солнышко. Смотрю на Lo и замирает дыхание. Пусть наши дети будут счастливы, им еще лечить мир любовью", — подписал фото дочери Бадоев.

Дочь Алана Бадоева / © instagram.com/alanbadoev
Дочь Алана Бадоева / Фото: instagram.com/alanbadoev

Пользователи Сети в комментариях под фотографиями заметили, что Лолита выросла настоящей красавицей и, к тому же, очень похожа на своего звездного отца.

  • Копия отец!
  • Папаня дочь!
  • Она похожа на вас...
  • Очень красивая девушка.
  • Красавица, похожа на папу!

Напомним, что у Алан Бадоев воспитывает дочь от брака с ведущей Жанной Бадоевой. Также режиссер усыновил старшего сына экс-жены Бориса от первого брака.

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Дата публикации
Просмотры
1501
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