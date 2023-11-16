Алан Бадоев заявил, что поможет Потапу, несмотря на скандалы, и вспомнил, как рэпер вступился за него в начале войны

Клипмейкер рассказал, что сказал бы Потапу, если бы тот обратился к нему.

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев заявил, что, несмотря на скандалы, которые сейчас окружают рэпера и продюсера Потапа, пришел бы ему на помощь, если бы тот попросил.

По словам Бадоева, если бы Потап к нему обратился за советом, то режиссер бы ему не отказал.

"Я скандалов никогда не боялся. Я ими чаще всего управляю. В смысле, что меня нельзя испугать скандалами. Чаще всего, если это человек, которого я поддерживаю, то я пойду на риски, но, конечно, помогу в том, как выйти из кризиса. А чтобы выйти из кризиса, нужно почувствовать, что ты поступаешь неправильно и почему", – сказал Бадоев во время разговора с блогером Богданом Беспаловым.

Алан Бадоев / Фото: скриншот с видео

Клипмейкер отметил, что если бы Потап пришел к нему с просьбой снять ему клип за огромные деньги, он согласился бы. Но не из-за гонорара. Бадоев вспомнил, как в начале полномасштабной войны Потап был первым, кто вступился за друга и подопечного Бадоева, певца Макса Барских.

"И тут дело не в деньгах, потому что мы все знаем, что Потап может быть очень крутым. Если ты помнишь, когда был наезд Тимати на Макса. Кто первым сказал слово? Потап. И он это сделал искренне, очень по-мужски Так как я тоже мужчина, если бы Потап ко мне обратился, и тут не о деньгах, я бы с ним встретился и поговорили об этом, может, я бы ему сказал, что что-то там не то, если бы он спросил меня. Он когда-то вступился за нас и я всегда протяну ему руку помощи", - объяснил Бадоев.

Потап / Фото: instagram.com/realpotap

Как известно, в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Макс Барских записал обращение к россиянам, после которого российский рэпер Тимати ему пригрозил. После этого за Макса вступился Потап и начал получать угрозы от кадыровцев.

В последнее время поведение рэпера и продюсера Потапа вызывает все больше вопросов у юзеров. Сначала Потап возмутил фанов треком "Волонтер" с неоднозначным текстом в адрес волонтеров. Далее вызвал негативные эмоции неуместными видео, где удивляет поведением. А недавно Потап попал на видео в Дубае, где засветился в компании россиян и это никак не прокомментировал.

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