Алан Бадоев жестко высказался о российских артистах, для которых раньше снимал клипы

Режиссер Алан Бадоев рассказал о своем отношении к российским артистам, с которыми раньше общался и творил для них клипы.

Знаменитость не скрывает, что они его разочаровали. Когда их страна начала обстреливать Украину, они продемонстрировали не ту позицию, которую ждал Алан.

Бадоев считает российских артистов слабовольными и испуганными лжецами.

"Я пережил сначала шок, страх, а потом глубокое разочарование. Ведь по сути люди, для которых я творил, оказались слабовольными, испуганными, а иногда и лживыми. Когда в твою страну прилетают бомбы, когда погибают твои друзья, ты не можешь быть в стороне. Ты должен быть на стороне правды!" – рассказал режиссер в интервью KALTBLUT Magazine.

Так что Бадоев принял категорическое решение. Он больше не будет сотрудничать с русскими артистами, для которых раньше усердно творил клипы.

Алан Бадоев / Фото: пресслужба каналу "1+1"

"Мой этап работы с российскими артистами завершен, они не стоят моих клипов и той любви, без которой я не могу творить. Сегодня передо мной более глобальные цели и задачи", — добавил Алан.

Напомним, телеканал 1+1 вместе с режиссером Аланом Бадоевым работает над совместным документальным фильмом под названием "Довга доба". Лента станет первым крупным проектом, который в художественной форме осмысливает свежие и болезненные события войны, которую Россия развязала против Украины.

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