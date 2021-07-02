Молодые родители Джанабаева и Меладзе насмешили видео, где засыпают на ходу

Молодые родители Джанабаева и Меладзе насмешили видео, где засыпают на ходу

Певица сняла смешное видео со своим мужем.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" и супруга артиста Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева, которая в апреле в третий раз стала мамой, показала как отцовство лишило их с мужем сна.

В своем Instagram 42-летняя звезда опубликовала видео, на котором вместе с мужем показали как каждую свободную минуту погружаются в сон. В ролике артисты поочередно спят то в кресле, то в автомобиле, то среди гримирования или перед выступлением на сцене.

"Когда ты родитель младенца, то особенно ценишь каждую свободную минуту", — коротко подписала под видео певица.

Поклонникам знаменитых супругов ролик понравился. Они отметили, что видят в нем себя и похвалили юмор исполнителей.

Смеюсь с ваших историй, вы крутые

Вы так прекрасны, счастья вам и вашей дочери

Живу так уже 10 лет

Напомним, ранее Валерий Меладзе и Альбина Джанабаева с синяками под глазами пожаловались на бессонные ночи. Звездная пара запостила смешное видео, где показала как проходят родительские будни.

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