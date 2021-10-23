Альбина Джанабаева в купальнике показала, как отдыхает на море с 6-месячной дочкой

Певица улетела в теплые края.
Экс-солистка группы "ВИА Гра" и супруга артиста Валерия Меладзе — Альбина Джанабаева — полетела с маленькой дочкой на отдых.
В Instagram 42-летняя исполнительница разместила несколько пляжных фото с 6-месячным Агатой. На снимках звезда позировала в салатовом купальнике, держа девочку на руках.
Знаменитость не показала лицо дочери, которая встала на кадрах в маечке в цветочный принт и панамке.
"Вижу тень наискосок", — прокомментировала публикацию Альбина.
Фолловеры сразу отреагировали на новые фото с крохотной Агатой.
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