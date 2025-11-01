Алек Болдуин на редком фото показался с женой и сразу семью их детьми

Алек Болдуин с женой / © Associated Press

Голливудский актер Алек Болдуин впервые за долгое время показался с женой Хиларией и сразу семью их детьми.

Семейным фото артист поделился в своем Instagram. Звезда Голливуда сделал это не просто так, а по случаю особого события. Дело в том, что в ночь на 1 ноября в США празднуют Хэллоуин. Поэтому, семья Болдуина тоже присоединилась к этому действу.

Актер с женой и детьми в этом году выбрал довольно забавные костюмы. Они надели разноцветные яркие кегуруми в виде мишек.

"Счастливого Хэллоуина", - обратилось семейство к поклонникам.

Алек Болдуин с женой и детьми / © instagram.com/alecbaldwininsta

Отметим, Алек Болдуин вместе со своей женой Хиларией воспитывает семерых детей - 12-летнюю Кармен, 10-летнего Рафаэля, 9-летнего Леонардо, 7-летнего Ромео, 5-летнего Эдуардо, 4-летнюю Марию и 3-летнюю Иларию. У актера есть также ребенок от первой жены. В браке с Ким Бейсингер у артиста родилась дочь Айрленд, которой исполнилось 30 лет.

