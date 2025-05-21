Алек Болдуин на редком фото показался сразу с семью своими детьми: "У нас получилось"

Алек Болдуин с женой / © Associated Press

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Голливудский актер Алек Болдуин впервые за долгое время показался сразу с семью своими детьми.

Звезда Голливуда вместе с женой Хиларией воспитывает троих дочерей и четырех сыновей. Дети — разного возраста, в частности, есть еще совсем маленькие. Поэтому удачные семейные фото в полном составе — это редкость в фотоблогах супругов.

Впрочем, как забавно отметил Алек Болдуин, у них с женой наконец-то это получилось. Семейство сделало редкий кадр, где было изображено сразу с семью детьми. Семья мило позировала в доме на лестнице. К слову, все поместились в кадр и с улыбками позировали перед объективом фотокамеры.

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Алек Болдуин с женой и детьми / © instagram.com/alecbaldwininsta

"У нас получилось семейное фото", — с юмором заметил актер.

Алек Болдуин с женой и детьми / © instagram.com/alecbaldwininsta

Отметим, у Алека Болдуина и его супруги Хиларии семеро детей. Супруги воспитывают дочерей Кармен, Марию и Иларию, а также сыновей Рафаэля, Леонардо, Ромео и Эдуардо. К слову, девочка Мария появилась на свет с помощью суррогатного материнства.

У Алека Болдуина есть также взрослая дочь Айрленд. Мама девушки — Ким Бейсингер, с которой актер был в браке более 10 лет.

Напомним, недавно украинская ведущая Ольга Фреймут делилась редкими фото с детьми. Знаменитость также рассказывала о важном событии в жизни младшей дочери.

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