Алек Болдуин отреагировал на обвинение его в убийстве украинки Галины Хатчинс

Актер не признает себя виновным в этой трагедии.

Голливудский актер Алек Болдуин не признал себя виновным в непреднамеренном убийстве оператора с украинскими корнями Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

Отметим, что на днях большое жюри Нью-Мексико обвинило Болдуина в убийстве Хатчинс.

Если актер все же будет признан виновным в убийстве оператора по неосторожности в 2021 году, ему грозит до 18 месяцев заключения, пишет Variety.

Алек Болдуин / Фото: Associated Press

Отметим, что обвинение Болдуину было предъявлено большим жюри Нью-Мексико 19 января, через год после того, как прокуратура сначала выдвинула, а затем сняла аналогичные обвинения против актера.

Болдуин должен был появиться на видеообвинении через Google Meet 1 февраля, но отказался от выступления.

Актер остается на свободе без залога. По условиям освобождения он не может иметь при себе огнестрельное оружие, употреблять алкоголь, а также не контактировать со свидетелями по делу, кроме деловых причин, связанных с выпуском фильма.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Условия также запрещают ему приглашать свидетелей для участия в закулисном документальном фильме о создании картины.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Напомним, что в 2021 году на съемочной площадке ленты "Ржавчина" Алек Болдуин, репетируя сцену, застрелил из реквизитного оружия оператора Галину Хатчинс и ранил режиссера. В апреле 2023 года с Алека Болдуина сняли все обвинения в случайном убийстве оператора.

Читайте также: