Алек Болдуин почтил память погибшей Галины Хатчинс, которую случайно застрелил во время съемок

Голливудский актер посвятил публикацию оператору-украинке спустя год после трагедии.

Голливудский актер Алек Болдуин почтил память погибшей украинки Галины Хатчинс, которую он случайно застрелил на съемочной площадке фильма "Ржавчина" 2021 года.

В годовщину трагической гибели оператора Болдуин опубликовал фотографию Галины в своем Instagram.

"Этот день год назад..." — коротко подписал фото актер.

Однако в комментариях мнения пользователей Сети разделились. Некоторые поддержали Болдуина и назвал его смелым человеком, а кто-то наоборот вспомнил актеру, что это он виноват в смерти украинки.

Напомним, в прошлом году 21 октября актер случайно выстрелил в Галину из бутафорского оружия, которое оказалось настоящим. Болдуин также ранил режиссера Джоэла Соуза.

Недавно между Алеком Болдуином и семьей погибшей Галины Хатчинс было заключено мирное соглашение. Таким образом, суд закрыл дело.

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