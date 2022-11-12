Алек Болдуин подал в суд на группу фильма "Ржавчина", где во время съемок застрелил оператора

Голливудский актер Алек Болдуин подал в суд Калифорнии на членов съемочной команды вестерна "Ржавчина", которых он считает причастными к случайному убийству оператора Галины Хатчинс на съемочной площадке.

Так, ответчиками в его заявлении указаны сразу несколько членов съемочной группы. Это поставщик оружия и боеприпасов Сет Кенни, ответственная за оружие на площадке Анна Гутьерес-Рид, реквизитор Сара Закри, а также первый помощник режиссера Дэйв Холс, передавший актеру пистолет и заявивший, что он безопасен. Всех их Болдуин обвиняет в халатности, пишет CNN.

"Эта трагедия произошла из-за того, что боевые пули были доставлены на съемочную площадку и заряжены в пистолет", — говорится в иске Болдуина.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Также в иске отмечено, что таким образом актер хочет очистить свое имя и привлечь, по мнению Болдуина, действительно виновных в трагедии:

"Больше, чем кто-либо другой на съемочной площадке, Болдуин ошибочно считался виновником этой трагедии. Этими встречными исками Болдуин стремится очистить свое имя и привлечь встречных ответчиков к ответственности за их неправомерные действия", – отмечается в иске Болдуина.

Галина Хатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Напомним, что в октябре 2021 года во время съемок фильма "Ржавчина" Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Актер выстрелил из бутафорского оружия, которое оказалось заряжено боевыми пулями. Во время выстрела Болдуин также ранил стоявшего позади оператора режиссера Джоэла Соуза.

Галина Хатчинс с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mhutchins777

В октябре 2022 года Алек Болдуин достиг мирного соглашения с мужем убитой Галины Хатчинс Мэтью. Согласно соглашению, Мэтью Хатчинс стал исполнительным продюсером ленты "Ржавчина" и от проката получит часть прибыли. Съемки фильма запланированы на 2023 год.

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