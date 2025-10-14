- Дата публикации
-
Алек Болдуин попал в серьезную аварию и разбил авто своей жены
Артист прокомментировал ДТП, в которое попал вместе со своим братом Стивеном.
Голливудский актер Алек Болдуин попал в серьезную аварию.
Об этом сообщает издание TMZ. Автокатастрофа произошла 13 октября. Алек Болдуин вместе со своим братом возвращался с кинофестиваля в Хэмптонсе, когда попали в ДТП. Папарацци попали на место происшествия и сделали несколько кадров.
На фото белый Range Rover врезался в дерево. Передняя часть автомобиля была полностью разбита. На место происшествия прибыли полицейские.
Впоследствии Алек Болдуин раскрыл подробности ДТП. За рулем был именно он. Артист не справился с вождением и врезался с дерево. Сделать такой маневр пришлось из-за мусоровоза, который подрезал ему дорогу. Вероятно, не последнюю роль в ДТП сыграла погода, ведь тогда шел дождь, поэтому видимость была ограниченной.
Алек Болдуин также добавил, что и он, и его брат чувствуют себя хорошо и не получили повреждений. Что же касается авто, то оно было жены актера - Хиларии. Алек уже извинился перед избранницей за разбитую машину.
Напомним, недавно жена Болдуина призналась, как могла бросить актера. Еще в начале отношений Хилария поставила Алеку ультиматум.