Алек Болдуин после смертельного случая с украинкой на съемках "Ржавчины" намекнул на конец карьеры
Актер рассказал об опустошении после суда по делу непредумышленного убийства Галины Хатчинс.
Голливудский актер Алек Болдуин после трагического случая на съемочной площадке фильма «Ржавчина» все серьезнее задумывается над окончанием карьеры.
После инцидента в 2021 году, в котором погибла украинский оператор Галина Хатчинс, актер признается, что его отношение к жизни кардинально изменилось. Он все чаще выбирает семью вместо работы и не скрывает усталости от индустрии и прошлых судебных тяжб.
Болдуин признается, что переживания после многолетних судов и давления сильно повлияли на его психологическое состояние. По его словам, этот период сопровождался апатией и истощением, а поддержка семьи стала единственной опорой.
«Я был дома с детьми три с половиной года — почти не работал — и только сейчас это меняется. Я собираюсь поехать и заняться кучей дел. Но я был дома и привык к этому, и я больше не хочу выходить из дома. Не хочу. Я больше не хочу работать. Не хочу. Я действительно не хочу. Я хочу уйти на пенсию и оставаться дома с детьми», — откровенно поделился актер в интервью The Hollywood Reporter.
Отметим, что Галина Хатчинс погибла во время съемок 2021 года. Роковой выстрел произошел из-за реквизитного оружия, которое не соответствовало техническим требованиям и оказалось заряженным боевым патроном. Пуля, выпущенная Болдуином, смертельно ранила оператора.
После инцидента актеру грозило до 18 месяцев заключения по обвинению в непредумышленном убийстве. Впрочем, дело получило неожиданный поворот в суде. Результаты расследования показали, что часть доказательств была скрыта, что противоречит нормам судебной системы. В итоге дело признали предвзятым, а все обвинения с актера сняли. Финальную точку поставила прокуратура США: спецпрокурор отозвала апелляцию после закрытия дела в июле 2024 года.
Несмотря на юридическое оправдание, Болдуин не скрывает, что пережитое оставило глубокий эмоциональный след. Он говорит об истощении, апатии и потере интереса к работе, которой жил десятилетиями.
Напомним, недавно актриса Николь Кидман заговорила о смене профессии и уже раскрыла, кем планирует стать в будущем.