Алек Болдуин после смертельного случая с украинкой на съемках "Ржавчины" намекнул на конец карьеры

Алек Болдуин / © Associated Press

Голливудский актер Алек Болдуин после трагического случая на съемочной площадке фильма «Ржавчина» все серьезнее задумывается над окончанием карьеры.

После инцидента в 2021 году, в котором погибла украинский оператор Галина Хатчинс, актер признается, что его отношение к жизни кардинально изменилось. Он все чаще выбирает семью вместо работы и не скрывает усталости от индустрии и прошлых судебных тяжб.

Болдуин признается, что переживания после многолетних судов и давления сильно повлияли на его психологическое состояние. По его словам, этот период сопровождался апатией и истощением, а поддержка семьи стала единственной опорой.

«Я был дома с детьми три с половиной года — почти не работал — и только сейчас это меняется. Я собираюсь поехать и заняться кучей дел. Но я был дома и привык к этому, и я больше не хочу выходить из дома. Не хочу. Я больше не хочу работать. Не хочу. Я действительно не хочу. Я хочу уйти на пенсию и оставаться дома с детьми», — откровенно поделился актер в интервью The Hollywood Reporter.

Алек Болдуин с женой и детьми / © instagram.com/alecbaldwininsta

Убийство украинки Галины Хатчинс — что известно о суде над Алеком Болдуином

Отметим, что Галина Хатчинс погибла во время съемок 2021 года. Роковой выстрел произошел из-за реквизитного оружия, которое не соответствовало техническим требованиям и оказалось заряженным боевым патроном. Пуля, выпущенная Болдуином, смертельно ранила оператора.

После инцидента актеру грозило до 18 месяцев заключения по обвинению в непредумышленном убийстве. Впрочем, дело получило неожиданный поворот в суде. Результаты расследования показали, что часть доказательств была скрыта, что противоречит нормам судебной системы. В итоге дело признали предвзятым, а все обвинения с актера сняли. Финальную точку поставила прокуратура США: спецпрокурор отозвала апелляцию после закрытия дела в июле 2024 года.

Алек Болдуин во время суда / © Associated Press

Несмотря на юридическое оправдание, Болдуин не скрывает, что пережитое оставило глубокий эмоциональный след. Он говорит об истощении, апатии и потере интереса к работе, которой жил десятилетиями.

Напомним, недавно актриса Николь Кидман заговорила о смене профессии и уже раскрыла, кем планирует стать в будущем.