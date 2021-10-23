Алек Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей Галиной Хатчинс — СМИ

Церемония состоялась в пятницу.

Американский актер Алек Болдуин, который случайно выстрелил в оператора Галину Хатчинс, пришел на закрытую церемонию прощания с погибшей.

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Об этом пишет газета New York Post. Сообщается, что церемония состоялась в городе Санта-Фе штата Нью-Мексико. Именно там произошла ужасная трагедия.

"Болдуин присутствовал в пятницу вечером на закрытой церемонии прощания с 42-летним кинооператором", — говорится в сообщении.

Открытое прощание с Галиной должно состояться сегодня, 23 октября.

Напомним, в американском штате Нью-Мексико в четверг, 21 октября, в результате инцидента со стрельбой во время съемок фильма в жанре вестерн "Ржавчина" с Алеком Болдуином в Санта-Фе погибла оператор Галина Хатчинс. Актер выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Хатчинс получила тяжелое ранение и ее вертолетом доставили в больницу в Альбукерке. Впрочем, женщина умерла.

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