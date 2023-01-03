Алек Болдуин с женой и семью детьми трогательно отреагировал на новость о беременности старшей дочери

Голливудский актер Алек Болдуин отреагировал на новость о том, что совсем скоро впервые станет дедушкой.

Жена актера Хилария поделилась на своей странице в Instagram трогательным видео с мужем и семью детьми. Большая семья поздравила старшую дочь Алека от брака с Ким Бейсингер, 26-летнюю Айрленд Болдуин, с беременностью.

"От всех этих взволнованных дядюшек и тетушек, дедушки Алека и бабушки меня... Мы так счастливы за вас, Айрленд и Андре..., не можем дождаться встречи с малышом", — подписала видео Хилария.

На видео Болдуин сидит в окружении своих детей, а его младшая дочь рассказывает братьям и сестрам, что скоро они станут дядями и тетями для будущего малыша. А потом вся семья хором прокричала, что поздравляет Айрленд и ее бойфренда Андре Аллена Анжоса.

О том, что совсем скоро у Айрленд и его 37-летнего бойфренда, музыканта RAC (настоящее имя – Андре Аллен Анжос) будет первенец, стало известно 1 января. Об этом пара рассказала в своих соцсетях.

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