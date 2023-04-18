Алек Болдуин считает, что родные убитой им оператора Галины Хатчинс пытаются нажиться на ее смерти

Голливудский актер Алек Болдуин выступил против выплачивания денежных компенсаций сестре и родителями убитой им оператора Галины Хатчинс.

По мнению актера, родные Галины – мать Ольга Соловей, отец Анатолий Андросович и сестра Светлана Земко – хотят нажиться на ее смерти. А все из-за иска, который семья подала в феврале 2023 года.

"Потеря дочери и сестры, несомненно, болезненна в любых обстоятельствах. Однако истцы, которые были удалены от Галины физически, финансово и эмоционально в течение многих лет до ее смерти, не имеют никаких веских оснований для иска против ответчиков", — сказали представители Болдуина., пишет Dayli Mail.

Галина Гатчинс / Фото: instagram.com/halynahutchins

Между тем, адвокат семьи Хатчинс подчеркивает, что актер просто пытается избежать ответственности за совершенное. Как рассказала представительница, сейчас родные Галины находятся в тяжелом положении не только из-за смерти родного человека, но и из-за войны в Украине. Сестра и родители оператора уверены, что если бы она была жива, то "не позволила им оставаться в стране" и "могла бы перевезти их в США".

Напомним, что недавно уже состоялся суд, на котором был вынесен первый приговор по делу о гибели Хатчинс. Свою вину признал ассистент режиссера Дэвид Голлс.

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