Алек Болдуин со слезами рассказал, как убил Хатчинс: "Я не нажимал на курок"

Алек Болдуин со слезами рассказал, как убил Хатчинс: "Я не нажимал на курок"

Актер назвал тот день на съемках "худшим в своей жизни".

Американский актер и продюсер Алек Болдуин дал первое интервью после смерти Галины Хатчинс для телеканала ABС News.

Тогда 21 октября прямо на съемочной площадке фильма "Ржавчина" Болдуин случайно попал из реквизитного оружия в грудь Хатчинс. От полученной травмы 42-летняя украинка скончалась в больнице. Во время интервью трудно было не заметить, насколько Болдуин разбит горем, говорится в "Сніданку з 1+1".

"Она была той, которую любили все, с кем она работала. Она нравилась всем, она восхищала... (плачет – прим.ред.)", — так эмоционально, со слезами, Алек Болдуин рассказывает об украинке Галине Хатчинс.

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Интервьюер Алека – известный американский журналист и телевеллучий Джордж Стефанопулос. До этого, в 90-х, он был политическим консультантом, советником президента Билла Клинтона. И вот как Стефанопулос оценил разговор с Болдуином:

"У меня были тысячи интервью за последние 20 лет на канале ABС News. На этот раз оно было самым напряженным из всех, что я когда-либо проводил... Алек Болдуин был очень откровенным, он отвечал на каждый вопрос", — сказал журналист.

Смертельный выстрел Болдуин называет "одним на триллион". Но шокировал своим заявлением, что на курок выстрелившего в оператора пистолета он не нажимал.

"Этого не было в сценарии — нажатие курка... Ну он не был нажат. Я не нажимал на курок... Я бы никогда не наставил пистолет на кого-то и не нажал бы на курок. Никогда", — сказал актер.

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По-прежнему на этом интервью он заявил — как боевой патрон попал в оружие — он не подозревает. И кто положил его туда – тоже.

Сейчас Алек постоянно общается с мужем и маленьким сыном Хатчинс. Говорит, что волнуется и поддерживает их семью. Кроме того, после несчастного случая голливудский актер выступает за ограничение использования огнестрельного оружия, в том числе пуль, на съемочной площадке.

Ранее за халатность на Алека Болдуина два человека подали в суд — это главный осветитель фильма "Ржавчина" и супервайзер сценария. Пока неизвестно, обвинят ли звездного актера, лауреата "Эмми" и "Золотого Глобуса" в непреднамеренном убийстве украинского оператора Галины Хатчинс. Полиция не отвергает никаких имен. Следствие продолжается.

Также в интервью Болдуин заявил – что именно Хатчинс, как главный оператор фильма, направляла пистолет в его руках. Она руководила позицией руки актера до тех пор, пока оружие не было направлено прямо на него. А потом пистолет взорвался. Он признался — только через 45 минут после рокового выстрела пришло осознание, что Галина погибла из-за оружия. Первая мысль, вспоминает Болдуин – она либо потеряла сознание, либо произошел сердечный приступ. Отнюдь не выстрел.

Телеведущий Джордж Стефанопулос спросил актера, чувствует ли он свою вину. Болдуин ответил: "Нет. Я бы не смог с этим дальше жить". Актер назвал тот день на съемках фильма "Ржавчина" худшим днем в своей жизни.

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