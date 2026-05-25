Алек Болдуин во второй раз станет дедушкой: дочь актера от Ким Бейсингер беременна
В семье звезды Голливуда будет пополнение.
Голливудский актер Алек Болдуин станет дедушкой во второй раз.
Дочь знаменитости от американской актрисы Ким Бейсингер беременна. Радостной новостью модель Айрленд поделилась в Instagram. Она опубликовала довольно символический ролик. На видео дочь актеров показывала, как дома появляются новые вещи для малыша. В конце Айрленд продемонстрировала снимок УЗИ, удостоверяющий ее беременность.
К слову, для дочери Алека Болдуина и Ким Бейсингер этот ребенок станет вторым. Весной 2023 года она родила первенца — дочь Холланд. Муж модели — португальский музыкант Андре Аллен Аньос.
Отметим, Айрленд — дочь Алека Болдуина, которая родилась от актрисы Ким Бейсингер. Пара прожила в браке с 1993 года до 2002-го. Разводились актеры со скандалом и судились за опеку над дочерью. Однако с годами они все же смогли уладить все недоразумения и наладить общение.
Сейчас Алек Болдуин состоит в браке с женой Хиларией, которая родила ему семерых детей.
Сейчас Алек Болдуин состоит в браке с женой Хиларией, которая родила ему семерых детей.