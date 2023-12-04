Алек Болдуин восхитил кадрами с четырьмя сыновьями и показал, как сводил их в барбершоп

Голливудский актер Алек Болдуин показал, как прошел его день с сыновьями: 3-летним Эдуардо, 5-летним Ромео, 7-летним Леонардо и 8-летним Рафаэлем.

В своем фотоблоге звезда очень часто рассказывает поклонникам, что проводит время с детьми. В частности, один день он отвел для того, чтобы подстричь своих сыновей и себя в барбершопе. Их новые прически 65-летняя знаменитость решил также показать своим фанам.

К тому же под публикацией актер пошутил. Мол, на фоне детей он уж очень "седой и старый".

Алек Болдуин с сыновьями / Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

"Ну что ж... Я старый и седой. Но, вы поняли, что я имею в виду. День стрижки в Нью-Йорке с бандой", - восхитил подписью Болдуин.

После насыщенного дня вся семья обустроила на полу кровать из подушек и одеял, чтобы совместно посмотреть телевизор. На фото ребята выглядят довольно сосредоточенными на фильме, поэтому звездный папа снова не упустил случая пошутить.

Сыновья Алека Болдуина / Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

"Просмотр телевизора требует очень большой концентрации...", - добавил звезда.

К слову, Алек вместе с женой Хиларией воспитывают не только сыновей. У супругов также есть три дочери: 10-летняя Кармен, 2-летняя Марила и 1-летняя Иллария.

Напомним, недавно жена Тимура Мирошниченко показала, как они провели вечер в кругу семьи. Супруги вместе с тремя детьми украсили первую елку в жизни приемного сына Марселя и показали его эмоции.

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