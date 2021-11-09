Алек Болдуин заявил, что на съемки фильмов нужно нанимать полицейских

Алек Болдуин заявил, что на съемки фильмов нужно нанимать полицейских

Они должны следить за оружием.

Актер Алек Болдуин, от руки которого во время съемок фильма "Ржавчина" погибла оператор Галина Хатчинс, предложил продакшн компаниям нанимать полицейских.

Полицейские должны будут следить за оружием: бутафорским и настоящим. Актер считает, что таким образом трагедий на съемочных площадках можно избежать. Проверкой оружия будут заниматься компетентные люди.

"Каждый фильм или сериал, на съемках которого используется фальшивое или другое оружие, должен иметь на съемочной площадке сотрудника полиции. Продакшн должен специально нанимать полицейских, чтобы они контролировали безопасность оружия", — написал актер на своей странице в Twitter.

Алек Болдуин / instagram.com/alecbaldwininsta

Отметим, на съемках фильма "Ржавчина" произошла трагедия. Продюсер и актер картины Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Это произошло, когда артист репетировал сцену. Перед этим ему дали револьвер в руки, заверив, что он не заряжен. Оператор умерла в больнице.

Оказалось, что в нем был боевой патрон, который во время выстрела взорвался и попал Хатчинс в грудь и задел режиссера Джоэла Соуза. Его госпитализировали и выписали.

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