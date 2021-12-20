Алека Болдуина и его жену задержали полицейские во время прогулки по парку

Алека Болдуина и его жену задержали полицейские во время прогулки по парку

Недавно полицейские получили ордер на проверку телефона актера.

Голливудского актера Алека Болдуина и его жену Хиларию задержали полицейские.

Это случилось, когда супруги прогуливались по парку в Хэмптоне (штат Виргиния, США). К слову, с полицейскими разговаривала Хилария, а Болдуин в это время сидел в авто. Женщина показала им свой телефон. Позже Алека и Хиларию отпустили. Пока неизвестна точная причина их задержания, пишет Daily Mail.

Известно, что Болдуин будет находиться в Хэмптоне, пока полицейские будут расследовать гибель оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".

Алек Болдуин с женой / Associated Press

Суд Санта-Фе в Нью-Мексико выдал ордер на проверку телефона голливудского актера Алека Болдуина.

Правоохранители проверят сообщения в мессенджерах, фото и видео, электронные письма, историю поиска в браузере и другую информацию, которая может находиться на устройстве.

Напомним, 21 октября Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. По словам звезды, он не знал, что в пистолете были боевые патроны.

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