Алека Болдуина и его жену задержали полицейские во время прогулки по парку

Недавно полицейские получили ордер на проверку телефона актера.
Голливудского актера Алека Болдуина и его жену Хиларию задержали полицейские.
Это случилось, когда супруги прогуливались по парку в Хэмптоне (штат Виргиния, США). К слову, с полицейскими разговаривала Хилария, а Болдуин в это время сидел в авто. Женщина показала им свой телефон. Позже Алека и Хиларию отпустили. Пока неизвестна точная причина их задержания, пишет Daily Mail.
Известно, что Болдуин будет находиться в Хэмптоне, пока полицейские будут расследовать гибель оператора Галины Хатчинс во время съемок фильма "Ржавчина".
Суд Санта-Фе в Нью-Мексико выдал ордер на проверку телефона голливудского актера Алека Болдуина.
Правоохранители проверят сообщения в мессенджерах, фото и видео, электронные письма, историю поиска в браузере и другую информацию, которая может находиться на устройстве.
Напомним, 21 октября Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина" случайно застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. По словам звезды, он не знал, что в пистолете были боевые патроны.
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