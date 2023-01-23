Алека Болдуина раскритиковали за подпись с "сексуальным подтекстом" к фото жены и сына

Фанами пост актера показася неуместным.
Голливудский актер Алек Болдуин нарвался на критику поклонников после неоднозначной подписи к фото в Instagram.
На своей странице в Сети звезда поделился фотографией жены Хилларии с маленьким сыном Лео, который обнимал маму со спины и смотрел в камеру.
"Старая хитрость: "Давай я тебе помассирую спинку", — написал под фото Болдуин.
Такая подпись к фото жены и мальчика вызвала возмущение среди поклонников актера, ведь им показалось, что слова имеют "сексуальный подтекст".
- Больше никому эта подпись не кажется ужасной?
- Эта подпись ненормальная. Совершенно ненормальный.
- Сексуализация детей — это всегда так странно, и это твой собственный ребенок... Серьезно?
- Очень странная подпись для фото матери с сыном!
После критики в свою сторону Болдуин все же исправил публикацию и добавил: "Картофельные чипсы следом". Имея в виду, что таким образом сын хотел получить что-то вкусное.
"Я поправил текст. Наверное, потому что… вы знаете… там так много этого мусора из Reddit", — добавил Алек.
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