Алека Болдуина раскритиковали за подпись с "сексуальным подтекстом" к фото жены и сына

Голливудский актер Алек Болдуин нарвался на критику поклонников после неоднозначной подписи к фото в Instagram.

На своей странице в Сети звезда поделился фотографией жены Хилларии с маленьким сыном Лео, который обнимал маму со спины и смотрел в камеру.

"Старая хитрость: "Давай я тебе помассирую спинку", — написал под фото Болдуин.

Хилария Болдвин с сыном / Фото: instagram.com/alecbaldwininsta

Такая подпись к фото жены и мальчика вызвала возмущение среди поклонников актера, ведь им показалось, что слова имеют "сексуальный подтекст".

Больше никому эта подпись не кажется ужасной?

Эта подпись ненормальная. Совершенно ненормальный.

Сексуализация детей — это всегда так странно, и это твой собственный ребенок... Серьезно?

Очень странная подпись для фото матери с сыном!

После критики в свою сторону Болдуин все же исправил публикацию и добавил: "Картофельные чипсы следом". Имея в виду, что таким образом сын хотел получить что-то вкусное.

"Я поправил текст. Наверное, потому что… вы знаете… там так много этого мусора из Reddit", — добавил Алек.

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